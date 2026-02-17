Recrutement de 221 agents des Eaux, Forêts et Chasse : la liste des candidats retenus pour les épreuves sportives publiée

La Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse a publié la liste des candidats retenus pour la phase sportive du concours de recrutement de 221 fonctionnaires spécialistes. Les épreuves auront lieu le 21 février 2026 au CEG 1 de Bohicon.

La Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse a rendu publique la liste des candidats admissibles à la phase sportive du concours de recrutement de 221 fonctionnaires spécialistes au titre de l’année 2025.

Dans un communiqué, le Directeur général, le Conservateur principal Adjakou Akoutan Adjinda, informe que les épreuves physiques se dérouleront le samedi 21 février 2026 au CEG 1 de Bohicon, à partir de 7 heures précises.

Les candidats sont invités à se présenter en tenue de sport et munis d’une pièce d’identité en cours de validité. La direction précise que ces épreuves sont éliminatoires. Tout retard ou toute absence sera considéré comme une démission.

Ce recrutement concerne 221 postes répartis entre les corps des conservateurs et des contrôleurs, dans plusieurs spécialités, notamment l’informatique, le droit, la santé et le sport.

L’intégralité du communiqué