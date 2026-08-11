Recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes : la visite médicale prévue le 17 août 2026

Les candidats déclarés admissibles au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes, au titre de l’année 2024, sont convoqués à une visite médicale le lundi 17 août 2026 à Cotonou. L’examen se déroulera au Centre médico-social de la Garnison.

Publié le 11 août 2026 à 10:37 · Mis à jour le 11 août 2026

Selon un avis du directeur général des Douanes, les candidats concernés, dont les noms figurent dans les listes annexées, devront se présenter à 6 heures précises au Centre médico-social de la Garnison de Cotonou.

Ils sont tenus de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité. L’administration précise qu’aucun retard ne sera accepté.

La liste publiée concerne des candidats déclarés admissibles sous réserve d’ultimes vérifications et contrôles. La visite médicale constitue ainsi une étape du processus de recrutement engagé pour renforcer les effectifs de l’administration douanière.

Pour obtenir des informations complémentaires, les candidats peuvent se rapprocher de la Direction générale des Douanes ou des directions régionales. Ils peuvent également appeler le numéro vert 01 91 13 13 13.