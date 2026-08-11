Bénin: arrestation d’un faux marabout accusé d’escroquerie à la fausse multiplication d’argent à Gogounou

​Le commissariat de l’arrondissement central de Gogounou a frappé un grand coup dans la lutte contre les escroqueries spirituelles en interpellant, le dimanche 9 août 2026, un individu se faisant passer pour un marabout.

Publié le 11 août 2026 à 11:22 · Mis à jour le 11 août 2026

Le suspect aurait extorqué une importante somme d’argent à une dame venue le consulter pour résoudre un problème récurrent de disparition de ses économies.

​La plaignante selon les informations de Kpakpato média avait sollicité les services du faux praticien afin de trouver une solution endogène à ses pertes financières. Profi­tant de la crédulité de sa victime, l’escroc présumé a d’abord exigé la somme de 40 000 francs CFA pour la confection d’une amulette de protection.

De retour quelques jours plus tard avec un canari, il a convaincu la dame d’y déposer 600 000 francs CFA emballés dans du papier et scellés avec un fil rouge. Selon les instructions reçues, le récipient ne devait être ouvert qu’après un délai de trois jours. Une fois l’échéance arrivée, la victime n’a pu que constater l’évaporation totale de son argent.

​Pris au piège par la police lors d’une nouvelle tentative

​Saisis de la plainte, les agents du commissariat de Gogounou, sous la direction du commissaire Constant Koudoro, ont rapidement tendu un piège au suspect. Ce dernier, originaire de Banikoara, s’est de nouveau rendu à Gogounou dans l’espoir de récupérer cette fois une somme supplémentaire d’un million de francs CFA.

​Interpellé sur-le-champ, le faux marabout a reconnu l’intégralité des faits, affirmant curieusement que la somme disparue réapparaîtrait sous peu.

Gardé à vue en attendant l’aboutissement des procédures, il sera présenté au procureur de la République pour répondre de ses actes.