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Bénin: un conducteur de taxi-moto tué, deux femmes grièvement blessées et un bébé miraculé dans un accident à Covè

​Un grave accident de la circulation a endeuillé la commune de Covè, plus précisément la localité de Naogon Aïzondo, ce dimanche 9 août 2026.

Edouard Djogbénou
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Bénin: un conducteur de taxi-moto tué, deux femmes grièvement blessées et un bébé miraculé dans un accident à Covè
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​Selon les faits rapportés par la radio locale Tonassé Fm, le drame est survenu lorsqu’une voiture transportant des sacs de charbon est venue percuter de plein fouet un conducteur de taxi-moto. Ce dernier transportait trois passagers : deux femmes et un nourrisson âgé de seulement 9 mois.

​Le choc, d’une violence inouïe, a été fatal au conducteur du deux-roues, qui est mort sur le coup. Les deux passagères ont quant à elles été très lourdement touchées : l’une d’elles souffre de fractures aux deux jambes, tandis que la seconde se trouve dans un état grave. Au milieu de ce drame, le nourrisson de 9 mois a miraculeusement survécu et est sorti indemne de la collision.

​Dépêchées sur les lieux, les forces de l’ordre ont procédé aux constats d’usage. Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie et d’établir les responsabilités.

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