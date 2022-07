Recrudescence d’attaques terroristes au Mali: Washington ordonne le départ de son personnel non essentiel

En raison de la recrudescence des attaques terroristes dans plusieurs villes au Mali, voire les plus sécurisées, les Etats-Unis ont ordonné aux personnels non essentiels de leur ambassade à Bamako, de quitter le pays.

Le Mali, pays du Sahel ayant connu deux coups d’Etat en moins d’un an, n’est pas à l’abri des attaques terroristes à l’ère des militaires. Des efforts ont, depuis la prise du pouvoir par la junte militaire, été consentis, mais, force est de constater que la situation sécuritaire demeure préoccupante. A titre illustratif, on a dénombré au moins une dizaine d’attaques terroristes en moins de deux semaines.

La plupart des attaques ont ciblé des positions militaires comme celle qui a visé le camp militaire de Kati, endroit le plus sécurisé du pays. Cette attaque d’envergure, témoigne de l’avancée et de la capacité des terroristes de coordonner des attaques contre le cœur même du Mali.

C’est donc « en raison du risque accru d’attaques terroristes dans les zones fréquentées par les étrangers », que les Etats-Unis ont ordonné à leur personnel non essentiel de quitter le Mali.

Vendredi, le département d’État américain a souligné que l’ambassade des États-Unis « continue d’avoir une capacité limitée à fournir une aide d’urgence aux citoyens américains au Mali ». « Des groupes armés et terroristes continuent de planifier des enlèvements et des attentats au Mali » et peuvent prendre pour cible « les boîtes de nuit, les hôtels, les restaurants, les lieux de culte, les missions diplomatiques internationales et d’autres lieux fréquentés par les Occidentaux », selon le texte.

Menace d’attaques sur Bamako

Jeudi, Abou Yahya, membre du conseil de la choura, l’autorité dirigeante du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), a annoncé des opérations terroristes contre Bamako, la capitale du Mali et les grandes villes du pays.

« Il n’y aura pas de répit tant que le Mali ne retournera pas à la charia ou ne l’appliquera pas. Les membres de la la Katiba Macina sont déployés dans toutes les périphéries de la capitale. Ils opéreront de jour comme de nuit à Bamako et dans toutes les villes maliennes », a indiqué jeudi, Mahamoud Barry Alias Abou Yahya, numéro 02 de la Katiba du Macina, groupe allié au GSIM.