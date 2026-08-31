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Reconnaissance mémorielle: dix Afro-descendants obtiennent officiellement la nationalité béninoise

​Dix personnes issues de la diaspora afro-descendante, originaires principalement de Guadeloupe, ont reçu leur attestation de nationalité béninoise ce samedi 29 août 2026 au Complexe judiciaire de Cotonou.

Edouard Djogbénou
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Culture
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Reconnaissance mémorielle: dix Afro-descendants obtiennent officiellement la nationalité béninoise
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La cérémonie officielle, marquée par l’exécution de l’hymne national, s’est déroulée sous la présidence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, et a été conduite par sa conseillère technique, Marie Rose Sossa.

​Cette remise concrétise le retour symbolique et juridique de descendants de victimes de la traite transatlantique. Parmi les récipiendaires, des bénéficiaires comme Lavaury Gutemberg Théodore et Kiavué Francelise ont exprimé leur fierté de fouler la terre de leurs aïeux et de sceller ce lien mémoriel, saluant une démarche qu’ils perçoivent comme une victoire historique pour leurs familles déportées.

​Cet événement s’inscrit dans la continuité des réformes légales adoptées pour faciliter l’octroi de la nationalité béninoise aux personnes d’origine africaine issues de la traite négrière.

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