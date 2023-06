Recette de beurre de karité fouetté pour les cheveux et la peau

Le beurre de karité, principalement utilisé dans la cuisine en Afrique et dans l’industrie du chocolat en Europe (comme substitut au beurre de cacao), est aussi connu en Afrique, en Europe et aux États-Unis pour ses propriétés cosmétiques assouplissantes et nourrissantes pour la peau qui le font rentrer dans la composition de nombreux produits cosmétiques et aussi pharmaceutiques. Découvrez cette recette à base de beurre de karité pour les cheveux et la peau.

L’utilisation du beurre de karité dans les cosmétiques n’est pas nouvelle ! Répandu en Afrique subsaharienne, cet ingrédient naturel est le secret de beauté des femmes africaines qui s’en servent dès le plus jeune âge pour hydrater et protéger la peau. Sous la forme fouettée, le beurre de karité est un hydratant fantastique et un booster de brillance. Voici comment procéder pour l’avoir la forme fouettée.

Ingrédients :

1 tasse de beurre de karité

1/3 de tasse d’huile(s) d’olive ou de noix de coco

1 cuillère à café de gouttes de vitamine E (facultatif)

Huiles essentielles (facultatif)

Directives à suivre :

Mettre le beurre dans un récipient résistant à la chaleur.

Placer le récipient dans une casserole d’eau et faites-le chauffer lentement en remuant de temps en temps. Alternativement, vous pouvez chauffer le beurre de karité au micro-ondes toutes les 30 secondes jusqu’à ce qu’il fonde.

Ajouter les huiles et bien mélanger.

Laisser refroidir à température ambiante. Une fois à température ambiante, placez le mélange au réfrigérateur pour durcir à nouveau.

Retirer du réfrigérateur lorsque le mélange a durci mais qu’il est encore assez mou pour être facilement manipulé

Fouetter le mélange jusqu’à l’obtention de la consistance désirée à l’aide d’un batteur à main, d’un batteur sur socle ou d’un batteur à œufs.

Passer le mélange dans vos cheveux et sur votre corps.

