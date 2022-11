Recette africaine pour faire ressortir ses fesses en quelques jours

De nos jours, le regard de la société pousse certaines femmes à faire grossir leurs fessiers. D’autres s’y prennent avec des produits chimiques qui ont par la suite des effets secondaires sur leur santé. Pour alors éviter ces genres de situation, essayez cette nouvelle recette africaine naturelle.

Comme nous le savons tous, l’organisme de chaque individu est différent et pour cause, nous n’avons pas les mêmes gènes. Cependant, le développement des parties humaines comme les fesses ne peut pas être le même chez tout le monde. C’est d’ailleurs pour cela que nous constatons certaines femmes ont de grosses fesses par contre, d’autres en non de petites. Pour alors aider les femmes qui veulent les faire ressortir, nous vous proposons une recette naturelle africaine.

Ingrédients :

Jaune d’œuf,

Huile de noix de coco

Vaseline.

Modes de préparation et d’utilisation

Tout d’abord, vous devrez trouver trois œufs et les casser pour retirer le jaune d’œufs. Une fois que vous avez récupéré le jaune d’œuf, mettez-le dans un petit plat. Ajoutez ensuite une cuillérée à café pleine de vaseline à l’intérieur du petit plat et mélangez bien. Après le mélange, attendez environ 5 minutes avant d’ajouter trois cuillerées à café d’huile de coco, puis bien mélangez les trois ingrédients et appliquez le sur vos fessiers. Massez doucement en mouvement circulaire. Attendez une heure de temps et rincez à l’eau tiède. Pour des résultats rapides, faites-le trois fois par jour. Il faut noter que cette recette pour grossir les fessiers avec le Jaune d’œuf fonctionne bien autour de la zone des fesses et des cuisses