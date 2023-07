Recep Erdogan attribue les émeutes en France au « passé colonial du pays »

Le président turc s’est exprimé lundi sur les émeutes qui secouent la France depuis la mort de Nahel tué par un policier. Et pour Recep Tayyip Erdogan, ces flambées de violences urbaines sont le résultat du « racisme institutionnel » et du « passé colonial » du pays.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé que les flambées de violences urbaines en France étaient le résultat du « racisme institutionnel » et du « passé colonial » du pays, exprimant ses inquiétudes quant à une augmentation de l’oppression envers les musulmans et les migrants. « Dans les pays connus pour leur passé colonial, le racisme culturel s’est transformé en racisme institutionnel. Nous redoutons que les récents événements en France ne contribuent à aggraver l’oppression subie par les musulmans et les immigrés », a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le président turc a établi un parallèle entre les décès de centaines de migrants en juin dernier au large des côtes grecques, privés de secours, et la médiatisation entourant la disparition de « cinq riches qui sont allés voir le Titanic« . Erdogan dénonce une « mentalité coloniale, arrogante et inhumaine basée sur la suprématie de l’homme blanc« .

Tout en condamnant les pillages de magasins et les troubles urbains comme inacceptables pour réclamer justice, Erdogan insiste sur le fait que les autorités doivent tirer des leçons de cette explosion sociale. Lors d’une allocution télévisée à l’issue d’une réunion gouvernementale, le président turc dénonce régulièrement l’islamophobie » qu’il estime prévaloir en France.