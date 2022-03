Réalisation de la LEI: les démocrates entre craintes et appels au consensus

Il invite les uns et les autres à savoir raison garder face à la sensibilité de la confection de la liste électorale. Il recommande la recherche du consensus dans cette opération afin que pour une fois depuis 2016, que les élections soient transparentes et ne constituent pas une source de conflits.

Le Secrétaire à la jeunesse aux sports et aux loisirs du Parti « Les démocrates » rappelle par ailleurs que dans la loi 2019-43 portant code électoral adoptée le 15 novembre 2019, il n’est institué nulle part, « le croisement de la LEPI avec le RAVIP « . Or la liste qui sera conçu dans le cadre des législatives de 2023 sera issue du Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP). Pour Gafari Adéchokan, le fait de supprimer l’instance autonome qui regroupe toute la classe politique autour de la confection de la liste électorale est source de recul.

Selon eux, le gestionnaire mandataire de l’agence national d’identification personnelle, Cyrille Gougbédji est déjà très impliqué pour être responsable d’un outil politique autonome. Il reproche à ce dernier d’être le secrétaire général adjoint de la présidence et que la structure qu’il dirige et qui doit s’occuper de la conception de la liste qui servira aux élections prochaines est sous la tutelle du président de la République.

