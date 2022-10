Real Madrid vs Chakhtar: quelle équipe de départ pour Carlo Ancelotti et Igor Jovičević?

Le Real Madrid et Chakhtar Donetsk s’affrontent ce mercredi soir au Santiago Bernabeu, en Ligue des champions. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Champion en titre, le Real Madrid dispute ce mercredi son troisième match en Ligue des champions. Les Madrilènes affrontent le Chakhtar Donetsk au Santiago Bernabeu, dans le cadre de la 3è journée des phases de groupe. Leader de la poule A après ses deux victoires consécutives, face au Celtic (3-0) et contre le RB Leipzig (2-0), la Casa Blanca rêve de finir la phase aller avec une nouvelle victoire, cette fois-ci contre les Ukrainiens.

Pour ce match, Carlo Ancelotti sera privé de son gardien de but, Thibaut Courtois, blessé et forfait pour cette opposition. Le milieu de terrain espagnol, Dani Ceballos, victime de pépins physiques, est également out pour cette réception. Le technicien italien va cependant compter sur le reste de sa troupe dont Karim Benzema et le duo brésilien Rodrygo et Vinicius.

En face, les Ukrainiens qui restent sur une victoire et un nul en deux sorties n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin et assurent tout faire pour s’offrir leur deuxième succès dans ce tournoi. Pour cette rencontre, Igor Jovičević devrait reconduire l’équipe qui avait arraché le point du nul contre Celtic (1-1) lors de la deuxième journée, avec notamment le jeune ailier ukrainien, Mikhail Mudryk, en attaque.

Les compos probables de Real Madrid vs Chakhtar Donetsk:

Real : Lunin – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Kroos – Rodrygo, Benzema, Vinicius

Chaktior : Trubin – Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplya – Shved, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Mudryk – Sikan