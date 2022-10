Real Madrid: Vinicius Junior met les choses au clair sur son avenir

Régulièrement annoncé au PSG et à Manchester City, Vinicius Junior ne se voit pas quitter le Real Madrid, dans une interview accordée au média Goal.

En quatre saisons au Real Madrid, Vinicius Junior est devenu l’un des cadres incontournables de la Casa Blanca. Débarqué chez les Madrilènes alors qu’il n’avait que 18 ans, l’ailier brésilien a depuis gagné en maturité. En démontre à suffisance ses prestations XXL ces dernières années. Grand artisan du sacre du Real Madrid en C1 la saison passée, la star auriverde a d’ailleurs marqué l’unique but de la victoire face à Liverpool en finale.

De quoi grandir davantage sa cote auprès des grosses écuries européennes. Le nom du buteur merengue a d’ailleurs été dernièrement associé notamment au PSG et à Manchester City. Dans une longue interview accordée à Goal, le joueur de 22 ans est revenu sur ses rumeurs prédisant son avenir. Et le Brésilien a expliqué qu’il ne compte pas quitter la Maison Blanche avant longtemps.

« Où je me vois dans cinq ans ? A Madrid. Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps, a assuré le Merengue. Moi-même et le reste des jeunes joueurs qui sont avec nous maintenant : Camavinga, Rodrygo, Fede (Valverde, ndlr), Tchouaméni, Militao… Nous avons une très bonne équipe maintenant et dans trois ou quatre ans, elle sera bien meilleure« , a-t-il déclaré

Cette saison, Vinicius Junior a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’Auriverde devrait prochainement signer une prolongation pour deux années supplémentaires.