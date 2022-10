Real Madrid: Vinicius Junior cadenassé en toute discrétion

Selon les informations de AS, le Real Madrid aurait prolongé son ailier brésilien, Vinicius Junior, qui est lié désormais aux Madrilènes jusqu’en 2027.

A défaut de faire venir des superstars comme Kylian Mbappé (rester au PSG) et Erling Haaland (parti à Manchester City), le Real Madrid sécurise ses pépites. En effet, comme le rapporte le média AS, la direction madrilène a prolongé le bail de Vinicius Junior qui est désormais lié à la Casa Blanca jusqu’en 2027. Le deal aurait été conclu l’été dernier entre les Merengues et l’ailier brésilien qui a signé un contrat XXL avec un salaire qui a explosé. Sa clause libératoire s’est également envolée.

Le Real Madrid n’a de son côté pas fait cas de la prolongation du bail de la star auriverde. Mais selon le média catalan, la Maison Blanche attendrait de bétonner ses autres pépites, Rodrygo et Militao, pour faire une annonce commune.

Dans une interview exclusive accordée à Goal, Vinicius a indiqué qu’il se voit rester au Real Madrid pendant longtemps. « Où je me vois dans cinq ans ? A Madrid. Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps, a assuré le Merengue. Moi-même et le reste des jeunes joueurs qui sont avec nous maintenant : Camavinga, Rodrygo, Fede (Valverde, ndlr), Tchouaméni, Militao… Nous avons une très bonne équipe maintenant et dans trois ou quatre ans, elle sera bien meilleure » , a-t-il déclaré.

Cette saison, le Brésilien a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues.