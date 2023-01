Real Madrid: Vinicius Jr visé par les supporters de l’Atletico avant le derby

Alors que le Real Madrid et l’Atletico s’affrontent ce jeudi soir, en Coupe du Roi, les supporters des Colchoneros attaquent le jeune prodige Vinicius, par des insultes et autres banderoles, parfois à caractère raciste.

Déjà visé la saison dernière pour ses pas de danses, Vinicius Jr est encore une fois la cible des attaques des supporters de l’Atletico Madrid. Alors que le Real Madrid et les Colchoneros s’affrontent ce jeudi soir, en quart de finale de la Coupe du Roi, les fans de l’ATM n’ont pas cessé de s’en prendre, depuis quelques jours, au jeune prodige brésilien. Plusieurs banderoles et insultes – parfois racistes – ont été adressées à Vini par les supporters de l’ATM.

Ce jeudi, à quelques jours du début du choc, une poupée représentant le Brésilien de la Casa Blanca a même été retrouvée pendue à un pont de la capitale espagnole, comme le rapporte AS. Un acharnement qui n’est pas du tout du goût du Real Madrid, qui a décidé de hausser le ton via un communiqué.

Les Merengues condamnent ces attaques

Dans sa publication, rendu public ce jeudi après-midi, la direction de la Casa Blanca à remercié tous ceux qui ont soutenu Vinicius Jr, tout en condamnant fermement ces attaques dont il est victime de la part de supporters de l’Atletico.

« Le Real Madrid CF tient à remercier le soutien et les expressions d’affection reçus après l’acte malheureux et dégoûtant de racisme, de xénophobie et de haine contre notre joueur Vinicius. Nous exprimons notre plus ferme condamnation des événements qui violent les droits fondamentaux et la dignité des personnes, et qui n’ont rien à voir avec les valeurs que représentent le football et le sport.

Ces attaques comme celles que subit actuellement notre joueur, ou celles que tout athlète peut subir, ne peuvent pas avoir leur place dans une société comme la nôtre. Le Real Madrid est convaincu que toutes les responsabilités de ceux qui ont participé à un acte aussi ignoble seront purgées », peut-on lire.

La RFEF et la Liga soutiennent Vinicius Jr

Avant ce communiqué du Real Madrid, la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) et la Liga sont également montées au créneau pour apporter leur soutien à l’attaquant du Real Madrid.

«Ce type de manifestations haineuses ne fait qu’encourager la violence et n’a pas sa place dans notre sport. Le football doit être vécu avec passion, mais toujours dans le respect des joueurs, des adversaires et des supporters. Il est inacceptable que ce type de vandalisme ait lieu, ce qui n’aide en rien au bon déroulement d’une aussi belle fête que le derby de Madrid», a expliqué la haute instance du football ibérique dans un communiqué, avant d’être appuyée par la Ligue espagnole:

«nous condamnons fermement les actes de haine contre Vinicius Jr. L’intolérance et la violence n’ont pas leur place dans le football. Comme dans les occasions précédentes, #LaLiga demandera instamment l’enquête sur les faits afin de condamner les responsables, en demandant les sanctions pénales les plus sévères.»

Désormais, c’est aux autorités espagnoles de prendre leur responsabilité, pour que ces genres d’actes soient découragés.