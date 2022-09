Real Madrid: Vinicius Jr victime d’insultes racistes lors du derby madrilène face à l’Atletico

L’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a été la cible d’insultes racistes de la part des supporters de l’Atletico, lors de la victoire des Madrilènes face aux Colchoneros (2-1), dimanche.

Le Real Madrid a remporté dimanche soir sa sixième victoire consécutive en championnat cette saison. Les Merengues ont en effet battu l’Atletico (2-1) lors de sixième journée de Liga. Un succès précieux de la Casa Blanca qui reprend son fauteuil de leader devant le Barça, victorieux d’Elche (3-0) la veille.

Mais la fête a failli être gâché par quelques supporters de l’équipe adverse qui ne savent sans doute pas ce qu’ils sont venus faire au stade. En effet, plusieurs dizaines des fans des Colchoneros, entassés devant le Wanda Metropolitano, ont scandé des chants racistes à l’encontre de Vinicius Junior, la star brésilienne du Real, avant le derby madrilène, selon des images diffusées par la radio Cope sur les réseaux sociaux.

« Tu es un singe ! Vinicius, tu es un singe »



Quand je vois cette vidéo, j'ai beau adoré le foot, je comprends tous ceux qui pensent le foot rend complément con !pic.twitter.com/MdP1Az6GPi — NiZZague (@Nizzague) September 18, 2022

Des insultes racistes qui feront certainement l’objet d’une enquête auprès de la Liga pour sanctionner les auteurs et éventuellement le club de l’Atletico, alors que l’attaquant auriverde est depuis la semaine dernière au centre d’une polémique de même nature en Espagne. Le joueur de 22 ans est attaqué pour ses célébrations jugées provocatrices.

Il y a une semaine, Vinicius avait eu une altercation avec des joueurs de Majorque après avoir célébré son but par une danse. Vendredi, le capitaine de l’Atlético, Koke, avait prévenu sur Movistar: « S’il (Vinicius) marque (ce dimanche soir) et décide de danser, (…) il y aura du chahut, c’est sûr ». La veille jeudi, lors de l’émission Chiringuito Show, Pedro Bravo, agent de joueurs, avait déclaré que Vinicius devrait arrêter de « faire le singe » lors de ses célébrations de buts.

Des propos qui avaient provoqué un tollé en Espagne et dans le reste du monde avec la réaction de plusieurs acteurs du foot dont Neymar, Pelé et même Alvaro Morata, attaquant de l’Atlético, qui ont apporté leur soutien à l’international brésilien. Vinicius lui-même avait réagi en diffusant une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Il s’y disait victime de racisme et affirmait: « Moi, je ne vais pas m’arrêter (de danser, NDLR). »