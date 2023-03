Real Madrid: Vinicius Jr va récupérer un numéro légendaire

Selon les informations de la Defensa Central, Vinicius Jr va récupérer le mythique numéro 7 du Real Madrid la saison prochaine.

Après un moment d’adaptation au Real Madrid, Vinicius JR a enfin mis tout le monde d’accord. Auteur de 18 buts et 9 passes décisives la saison dernière, le prodige brésilien a été essentiel dans la saison réussie des Madrilènes, inscrivant notamment l’unique but des siens en finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Vini est resté sur les mêmes bases pour l’exercice en cours, en étant le joueur le plus décisif du club espagnol. Et le Real a décidé de surfer sur cette progression fulgurante de l’Auriverde.

En effet, selon les informations de la Defensa Central, la semaine dernière, le Real Madrid va offrir à Vinicius Jr le mythique n°7 du club, actuellement porté par Eden Hazard. Ce numéro a été la propriété des légendes des Merengue notamment Raul ou encore Cristiano Ronaldo. Ce jeudi, le média espagnol révèle la position du Brésilien à ce sujet. Toujours d’après la Defensa Central, Vinicius Jr est d’accord pour changer de numéro lors de la prochaine saison.

Même s’il adore son numéro actuel, le 20, l’international auriverde veut récupérer le 7 comme son idole. Le joueur vendu par Flamengo prend donc la voie pour inscrire également son nom parmi les légendes du Real Madrid. Ce choix du club espagnol prouve aussi qu’il n’attend plus rien du tout d’Eden Hazard, considéré comme l’un des plus grands flops de l’histoire du club.