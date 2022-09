Real Madrid: victime de « xénophobie et de racisme », Vinicius Jr sort du silence

Victime de critiques mais surtout de propos racistes en Espagne, Vinicius Junior a répondu à la polémique qui enfle depuis vendredi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Présent vendredi dans l’émission El Chiringuito de Jugones, l’agent de joueurs Pedro Bravo a été invité à s’exprimer sur la danse de célébration de Vinicius Jr. Et l’espagnol a répondu avec des propos jugés racistes. «Il faut respecter l’adversaire. Quand tu mets un but à l’adversaire, si tu veux danser la samba, tu vas le faire au Brésil. Ici, tout ce que tu dois faire, c’est respecter les autres joueurs et arrêter de faire le singe», a-t-il déclaré.

Des propos qui défrayent la chronique depuis hier. Toujours silencieux par rapport aux critiques et insultes qu’il reçoit, Vinicius Jr a décidé cette fois-ci de répondre à ces propos qu’il juge xénophobe et raciste. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’Auriverde a répondu à Pedro Bravo.

« Tant que la couleur de peau est la chose qui brille le plus dans les yeux, il y aura la guerre. J’ai cette phrase tatouée sur mon corps. J’ai ce pansement permanent dans ma tête. C’est l’attitude et la philosophie que je tente de mettre en pratique dans ma vie. On dit que le bonheur dérange. Le bonheur d’un noir brésilien vainqueur en Europe dérange bien plus encore. Mais mon envie de gagner, mon sourire et l’éclat de mes yeux sont beaucoup plus grands que ça. Vous ne pouvez pas l’imaginer. J’ai été victime de xénophobie et de racisme en une seule déclaration. Mais ça n’a pas commencé hier”, déclare-t-il avant de poursuivre.

“Ça fait des semaines qu’ils ont commencé à criminaliser mes danses. Des danses qui ne sont pas miennes. Elles appartiennent à Ronaldinho, Neymar, Paqueta, Griezmann, Joao Felix, Matheux Cunha… Ce sont des artistes de Funk et de samba brésilienne, des chanteurs de reaggaerton et des noirs américains. Ce sont des danses pour célébrer la diversité culturelle du monde. Acceptez-le, respectez-le. Je ne vais pas m’arrêter”.

Pour finir, Vinicius Jr a rejeté les excuses de Pedro Bravo, qui avait publié un message après que la polémique a enflé autour de sa déclaration: “Le script se termine toujours pas des excuses et des « j’ai été mal compris ». Mais je te le redis, à toi le raciste : Je n’arrêterai pas de danser. Que ce soit dans une salle de samba, au Bernabeu ou ailleurs”. Le message est passé.

Le Real Madrid soutient sa pépite

Les propos de l’agent Pedro Barco ont créé une telle polémique en Espagne et au Brésil, que le Real Madrid a publié un communiqué pour soutenir son joueur.

«Le Real Madrid rejette toutes sortes d’expressions et de comportements racistes et xénophobes dans le domaine du football, du sport et de la vie en général, comme les commentaires regrettables et malheureux tenus ces dernières heures contre Vinicius Junior. Le Real Madrid veut montrer tout son amour et son soutien à Vinicius Junior, un joueur qui comprend le football comme un style de vie basée sur la joie, le respect et l’esprit sportif», assure le club qui a: “chargé ses services juridiques d’engager des poursuites judiciaires contre toute personne tenant des propos racistes envers nos joueurs« .

Le Brésil fait bloc derrière Vinicius

Au Brésil, ces propos ne sont pas non plus passés inaperçus. La presse brésilienne s’est montrée très choquée et n’a pas hésité à l’exprimer. Plusieurs internationaux sont également venus au secours de Vini, notamment Neymar, Lucas Paqueta, ou encore Thiago Silva, qui ont posté des messages de soutiens sur leurs réseaux sociaux. La légende brésilienne Pelé s’est aussi exprimée sur le sujet:

«Le football est la joie. C’est une danse. C’est plus que ça. C’est une vraie fête. Même si malheureusement le racisme existe toujours, nous ne laisserons pas cela nous empêcher de sourire. Et nous continuerons à combattre le racisme chaque jour de cette façon : nous battre pour notre droit d’être heureux et respecté».

De son côté, la Fédération Brésilienne de Football a également apporté son soutien à son joueur via un message sur les réseaux. «Il y aura de la danse, des dribbles, mais surtout du respect. Jeudi soir, notre athlète Vinicius Jr a été la cible de propos racistes. La CBF est solidaire et insiste : #DanseAvecVini».