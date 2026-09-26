Real Madrid : Valverde victime d’une rupture ligamentaire, Mourinho relance la polémique arbitrale

Federico Valverde souffre d’une entorse de grade 3 de la cheville gauche, la forme la plus sévère de cette blessure, après le derby perdu 2-1 par le Real Madrid face à l’Atlético. Le diagnostic implique une rupture complète d’un ligament et contraint le milieu uruguayen à manquer les prochains matchs de sa sélection.

Valverde s’est blessé après un tacle de Lee Kang-in lors de la rencontre. Le joueur du Real a pourtant terminé le match avant que les examens médicaux ne révèlent l’importance de la lésion.

Le Real Madrid a confirmé le diagnostic sans annoncer officiellement de durée précise d’indisponibilité. Plusieurs médias espagnols évoquent une absence de deux à trois semaines.

José Mourinho a surtout utilisé cette blessure pour relancer ses critiques contre l’arbitrage du derby. L’entraîneur madrilène estime que l’intervention sur Valverde aurait dû entraîner une sanction plus lourde.

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Mourinho avait apporté les images en conférence de presse

Après la défaite, le technicien portugais s’était présenté face aux journalistes avec des images de plusieurs actions qu’il considérait litigieuses.

Il avait notamment dénoncé les tacles subis par Jude Bellingham et Federico Valverde, alors que le Real avait lui-même terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Dean Huijsen.

L’Atlético s’était imposé 2-1, tandis que Diego Simeone avait appelé après la rencontre à davantage de respect dans les commentaires sur l’arbitrage.

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Valverde manquera en tout cas les prochains rendez-vous internationaux de l’Uruguay en raison de sa blessure.