Match amical : Rayan sauve le Brésil à la 95e minute contre l’Australie (1-1)

Le Brésil a arraché un nul 1-1 contre l’Australie vendredi 25 septembre à Townsville, grâce à une égalisation de Rayan dans la cinquième minute du temps additionnel.

Les Socceroos avaient ouvert le score à la 68e minute sur un coup franc de Nestory Irankunda. Leur avantage a tenu jusqu’à l’ultime séquence du match, avant que Rayan n’égalise.

Carlo Ancelotti avait aligné Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick et Estêvão dans le secteur offensif. Rayan a remplacé Estêvão à la 76e minute, dix-neuf minutes avant son égalisation.

Le Brésil a terminé avec 65 % de possession et seize tirs, dont cinq cadrés. L’Australie a tenté sept frappes et en a cadré deux. Le gardien australien Patrick Beach a réalisé quatre arrêts.

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Les deux sélections se retrouveront mardi 29 septembre au Suncorp Stadium de Brisbane pour un second match amical.