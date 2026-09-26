Angleterre : Cole Palmer poussé à défier Chelsea malgré son forfait en sélection

Le forfait de Cole Palmer avec l’Angleterre provoque un débat en Angleterre. L’ancien joueur Jamie O’Hara estime que le milieu offensif de Chelsea devrait reprendre le contrôle de ses choix sportifs et ne pas accepter automatiquement les recommandations de son club lorsqu’il s’agit de défendre les couleurs de la sélection.

Palmer fait partie des cinq joueurs retirés du groupe anglais avant les rencontres de Ligue des nations. Chelsea invoque une blessure mineure ainsi que la gestion de sa charge de travail, après une saison précédente perturbée par plusieurs problèmes physiques.

Sur talkSPORT, Jamie O’Hara a vivement critiqué cette prudence. Selon lui, Palmer devrait pouvoir dire à son club qu’il souhaite rejoindre la sélection lorsqu’il se sent capable de jouer.

L’ancien milieu de Tottenham considère plus largement que les clubs de Premier League protègent désormais excessivement leurs joueurs. Il a utilisé l’expression « league of babies » pour dénoncer cette tendance.

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Cinq forfaits avant la reprise de l’Angleterre

Cole Palmer n’est pas le seul absent. Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Tino Livramento ont également quitté le groupe anglais pour différents problèmes physiques.

Morgan Gibbs-White et James Garner font partie des joueurs appelés en renfort, tandis qu’Alex Scott et Rio Ngumoha ont également intégré la sélection.

L’Angleterre doit lancer sa campagne de Ligue des nations contre l’Espagne à Wembley ce vendredi 26 septembre, avant d’affronter notamment la République tchèque et la Croatie.

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Palmer avait inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives lors de ses sept premières apparitions de la saison avec Chelsea avant cette fenêtre internationale.