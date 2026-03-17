Real Madrid: un grand ménage en vue cet été

Le Real Madrid prépare une refonte majeure de son effectif, avec plusieurs cadres sur le départ et des choix forts pour relancer un nouveau cycle.

Le Real Madrid prépare un été mouvementé. En coulisses, la direction madrilène envisage une profonde refonte de son effectif, avec plusieurs départs majeurs à l’horizon. Selon les informations de BILD, la Maison Blanche souhaite tourner une page et amorcer un nouveau cycle dès la saison prochaine. Jusqu’à six joueurs pourraient ainsi quitter le club dans les mois à venir.

En tête de liste figure David Alaba. Arrivé en 2021, le défenseur autrichien arrive en fin de contrat et ne devrait pas être prolongé par le club madrilène. Une décision forte, symbole de la volonté de renouvellement. Même situation pour Antonio Rüdiger, également en fin de bail et annoncé sur le départ. Dani Carvajal, autre cadre de la défense, pourrait lui aussi faire ses valises à l’issue de la saison.

Mais la surprise pourrait venir de Eduardo Camavinga. À seulement 23 ans, le milieu français attire les convoitises à travers l’Europe. Le Real Madrid ne fermerait pas la porte à un transfert en cas d’offre avoisinant les 50 millions d’euros. Sur les côtés, Ferland Mendy et Fran García ne semblent plus entrer dans les plans à long terme. Relégués au second plan derrière Álvaro Carreras, les deux latéraux gauches devraient eux aussi être poussés vers la sortie.

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