Real Madrid: terrible nouvelle pour Vinicius Junior

Blessé vendredi soir lors de la victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo (1-0), Vinicius Jr pourrait souffrir d’une rupture au niveau des ischios jambiers, selon les informations de AS ce lundi.

Intenable en ce début de saison en Liga, le Real Madrid a enchaîné sa troisième victoire d’affilée lors de la troisième journée contre le Celta Vigo. Grâce à un unique but de Jude Bellingham, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 1-0. Un très bon début de saison, terni par les multiples blessures.

En effet, après Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Güler ou encore Dani Ceballos, c’est au tour de Vinicius Jr de rejoindre l’infirmerie et peut-être pour un bon moment. En effet, le joueur Brésilien est sorti à la 18e minute du match à Vigo à cause d’un pépin physique. Et si dans un premier temps son entraîneur Carlo Ancelotti a assuré qu’il n’avait rien de grave, l’optimisme n’est plus de mise dans les locaux du Real Madrid.

D’après AS ce lundi matin, Vinicius Jr pourrait souffrir d’une blessure aux ischio-jambiers, ce qui l’éloignerait des terrains pendant environ 4 à 5 semaines. Il manquerait ainsi le match contre Getafe et ne pourrait pas jouer avec l’équipe nationale brésilienne pendant la trêve. De plus, il serait probablement absent pour le match contre la Real Sociedad, et il est très incertain pour le derby contre l’Atlético le 24 septembre.

Un coup dur pour le joueur, mais aussi pour son entraîneur Carlo Ancelotti. D’autant plus que le technicien italien ne dispose désormais que de Rodrygo et Joselu au poste d’attaquant. Une situation qui pourrait amener la direction madrilène à recruter un attaquant, ce que réclament les supporters depuis le début du mercato.