Real Madrid: Son but contre le Barça, Carlo Ancelotti, le Mondial 2022… Fede Valverde se livre

Dans un entretien accordé à Direct Tv, le milieu du Real Madrid Federico Valverde a abordé plusieurs sujets, notamment ses débuts en Espagne, sa relation avec son entraîneur Carlo Ancelotti et la prochaine Coupe du monde qu’il disputera avec l’Uruguay.

C’est indéniablement l’homme en forme du Real Madrid depuis le début de saison. Que ce soit sur le côté droit ou au cœur du jeu, Federico Valverde fait toujours la différence pour les Merengues, notamment grâce à une frappe de balle exceptionnelle. D’ailleurs, il a déjà inscrit 7 buts sous le maillot blanc depuis le début du nouvel exercice.

Dans un entretien accordé à Direct TV, Valverde a notamment évoqué son but contre le FC Barcelone, lors du dernier clasico remporté 3-1, et son pari avec Carlo Ancelotti. « Il aurait fallu être fou pour passer le ballon et encore plus avec la pression que m’a mis l’entraîneur, qui m’a dit que si je ne marquais pas plus de 10 buts, il devrait prendre sa retraite. Il dit que sinon il déchirera sa licence mais c’est une belle pression, il me dit plusieurs fois de tirer au but et au final c’est utile« , a-t-il expliqué avant de monter toute sa reconnaissance à son entraîneur:

« Je lui serai toujours reconnaissant pour tout ce qu’il m’a donné, pour la façon dont il m’aide. Il m’a fait progresser dans mon désir d’être un joueur important à Madrid, non seulement en fournissant du travail ou de l’énergie, mais aussi en marquant des buts. Je suis l’un des meilleurs tireurs à l’entraînement alors pourquoi ne pas profiter de cette qualité.«

« Je me sentais nerveux »

Federico Valverde est également revenu sur ses débuts au Real Madrid: « Je me sentais nerveux, timide, embarrassé… Parfois, vous vous demandez même si vous êtes au bon endroit parce que vous ne vous voyez pas aussi bon que tous ceux qui, dans ce vestiaire, ont gagné tant de choses. Parfois, même, on se sent inférieur, étrange. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que vous gagnez, vous êtes convaincu que vous êtes également important, vous commencez à y croire et c’est très agréable de suivre cette voie.«

Pour finir, le milieu madrilène s’est exprimé sur la prochaine Coupe du Monde au Qatar (20 novembre au 18 décembre 2022) qu’il disputera avec l’Uruguay: « Jouer une Coupe du monde avec l’Uruguay est mon rêve, défendre mon pays est la plus belle chose qui soit. J’ai joué pour Peñarol, l’équipe de ma vie, et j’ai profité de chaque instant au Real Madrid, le meilleur club du monde. Mais défendre mon pays sur le terrain n’a pas d’égal« . Absent lors de la défaite du Real contre Leipzig (3-2) mardi en Ligue des champions, Fede Valverde devrait effectuer son retour pour la réception de Girona dimanche.