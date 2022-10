Real Madrid: « s’il continue comme ça…. », Toni Kroos prédit l’avenir de Fede Valverde

Considéré comme son successeur naturel au Real Madrid, Toni Kroos a analysé la progression linéaire de Fede Valverde chez les Merengues, déjà indispensable au sein de la Casa Blanca.

Méconnu du grand public il a encore quelques années, Federico Valverde est très certainement le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de cette saison 2022-2023. Très remuant sur le terrain, le jeune international uruguayen est actuellement le Pichichi de la Liga avec 6 réalisations.

Un exploit pour le milieu de terrain, adepte du jeu vertical et des frappes depuis l’extérieur de la surface de réparation. Mais sa qualité première est surtout sa capacité à délivrer de bonnes passes aux attaquants et à trouver des idées pour décanter une situation compliquée pour son équipe.

Dans le podcast Einfach mal Luppen qu’il anime avec son frère Felix, Toni Kroos a analysé la progression phénoménale de son jeune coéquipier. Et pour l’Allemand, l’Uruguayen est parti pour devenir l’un des grands milieux de terrain de sa génération. « Il est aussi très rapide à la course avec le ballon, il a une grande qualité de passe et a de très bonnes idées de jeu« , a confié Kroos, élogieux envers son jeune frère.

« Sa frappe a toujours été incroyable et maintenant cela se voit dans ses buts. Il peut jouer en tant qu’ailier mais aussi en tant que 8. Pour être honnête, c’est là que je le vois de plus en plus évoluer à l’avenir. Ce que je vois maintenant dans son jeu est ce qu’il a toujours été, très humble. Je pense qu’il sera un joueur de classe mondiale pour Madrid pour au minimum les dix prochaines années« , a ajouté le milieu de terrain madrilène.

Même son de cloche du côté de Thibaut Courtois qui reconnait que l’Uruguayen est vraiment performant en ce moment: « Aux entraînements, j’ai beaucoup souffert. On lui dit tous de plus frapper au but cette année parce qu’il frappe très fort et dès que c’est bien placé… C’est impossible à arrêter. Il a un coup de pied incroyable« , a déclaré le gardien de but belge, après la rencontre face à Séville (3-1) le weekend dernier.