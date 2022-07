Real Madrid: sa prolongation, le Ballon d’or, Mbappé… Les confidences de Rodrygo

Dans une interview accordée au média ABC ce vendredi, l’attaquant du Real Madrid, Rodrygo Goes a abordé plusieurs sujets, notamment sa prolongation de contrat et la victoire finale en Ligue de Champions. Le jeune Auriverde a aussi avoué aimer autant le Real grâce à Cristiano Ronaldo.

C’est l’un des héros de la saison stratosphérique du Real Madrid. Double buteur en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City (3-1), Rodrygo Goes a grandement contribué à la conquête de la 14è coupe aux grandes oreilles par le club. Dans une interview accordée à ABC, il s’est longuement confié sur son avenir et plusieurs autres sujets.

Rodrygo a dans un premier temps confirmé sa prolongation de contrat : « Pour moi, c’était déjà un rêve de venir ici, ça fait trois ans que je suis là et maintenant je vais prolonger. Je suis très fier de moi et du travail que je fais, mais j’ai encore beaucoup de choses à montrer. Je sais que le président a beaucoup confiance en moi et j’espère lui rendre cette confiance« .

Interrogé ensuite sur les propos de son président, Florentino Perez, qui le voit comme un futur Ballon d’Or, l’attaquant madrilène répond : « S’il dit ça, avec tous les joueurs qui ont joué à Madrid, il doit savoir quelque chose. Je sais que j’ai beaucoup de qualités et si je continue à m’entraîner et avec cette mentalité, je peux le gagner un jour. La seule recette est de travailler et de s’entraîner« . Le brésilien a également évoqué la victoire en Ligue des champions à Paris et son doublé contre City en demi-finale.

Les joueurs Merengues motivés par Salah

« J’ai vu ces cinq minutes tous les jours de mes vacances et je pense que mon père les a vues mille fois« , a-t-il plaisanté. « Les paroles de Salah nous ont beaucoup motivés. Bien sûr, il joue dans une grande équipe, c’est un grand joueur et il avait beaucoup de confiance, mais ses commentaires nous ont stimulés« , ajoute-t-il avant de répondre aux détracteurs du Real Madrid, qui estime que le club a gagné le trophée en C1 grâce à la chance.

« Nous nous moquons qu’ils disent que la Ligue des champions était de la chance parce que ce n’était pas le cas, c’était du travail. Une fois, cela peut être une chance, mais pas trois. City a mieux joué que nous, mais dans les minutes décisives nous avons été meilleurs et nous avons mérité notre qualification« . Le buteur madrilène a ensuite abordé la non venue de Kylian Mbappe. Il estime que cela lui a « peut-être indirectement profité », même s’il ne « pense pas à ça ».

Pour finir, Rodrygo a avoué d’où lui venait son grand amour pour la Casa Blanca : « Cristiano Ronaldo m’a fait tomber amoureux du Real Madrid. J’aimais déjà le club, mais c’est grâce à lui que je me suis le plus intéressé au Real Madrid.«