Real Madrid: Rodrygo blessé contre Alavès

Lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Alavès, ce jeudi soir, l’attaquant brésilien Rodrygo est sorti sur blessure dans le temps additionnel d’ un nouveau coup dur pour le club espagnol, dont l’infirmerie est déjà bien remplie.

Ce jeudi soir, sur la pelouse d’Alavés, le Real Madrid a remporté une victoire difficile mais importante 1-0, prenant ainsi la tête du classement de la Liga. Toutefois, cette belle performance a été entachée par une mauvaise nouvelle: la blessure de Rodrygo dans le temps additionnel.

Durant les ultimes instants du match, le visage crispé et douloureux de Rodrygo en a créé la panique dans le camp madrilène. Sa sortie du terrain, soutenue par deux soigneurs, n’a fait qu’accentuer les craintes des supporters et du staff technique. Après le match, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est toutefois montré rassurant sur l’état de son protégé. « C’est un peu de fatigue. L’effort a été énorme aujourd’hui mais c’est grâce à ça que l’on a réussi à le remporter.« , a déclaré le tacticien italien en conférence de presse.

Cette blessure s’ajoute à une liste déjà longue de joueurs clés en convalescence à la Casa Blanca. Eder Militao, Arda Güler, Vinicius Junior, Thibaut Courtois, et plus récemment David Alaba, sont tous actuellement indisponibles pour des durées plus ou moins longues.