Real Madrid : Raúl Asencio acquitté dans l’affaire de la vidéo intime, prend la parole

Le défenseur du Real Madrid Raúl Asencio a été acquitté jeudi 3 septembre par un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) dans l’affaire de partage non consenti d’une vidéo à caractère sexuel qui le visait depuis 2023, et a réagi quelques heures plus tard dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Cette prise de parole intervient alors que le joueur de 23 ans traverse une période mouvementée, marquée récemment par une condamnation distincte pour conduite en état d’ivresse.

Poursuivi pour révélation de secrets dans une affaire remontant à juin 2023, survenue dans un club de plage aux îles Canaries, Asencio était accusé d’avoir partagé sans leur consentement une vidéo à caractère sexuel impliquant deux jeunes femmes, dont l’une était mineure au moment des faits, selon la presse espagnole et américaine. Les deux plaignantes ayant formellement pardonné les prévenus à l’ouverture du procès devant le tribunal pénal n°5 de Las Palmas de Gran Canaria, le parquet a retiré les charges pesant sur le joueur, entraînant son acquittement.

Trois anciens coéquipiers d’Asencio au sein de la réserve du Real Madrid, poursuivis dans la même affaire pour des faits plus graves liés à la diffusion de contenus pédopornographiques, restent en revanche condamnés : une infraction que le pardon des victimes ne permet pas d’éteindre. Selon la presse espagnole, ils ont respectivement écopé d’un an de prison avec sursis, d’une ordonnance d’éloignement de deux ans et d’une interdiction de trois ans de travailler auprès de mineurs.

Dans son message, Asencio revient sur cette période avec émotion, regrettant que des informations et des jugements aient circulé avant même la décision de la justice, et remercie sa famille, ses avocats et le Real Madrid. Il affirme vouloir tourner la page, alors qu’une seconde procédure, distincte et déjà tranchée, continue de peser sur son image : sa condamnation pour conduite en état d’ivresse, prononcée début septembre.

Une condamnation distincte pour conduite en état d’ivresse

Le 16 août, Asencio a été contrôlé au volant à San Bartolomé de Tirajana, en Grande Canarie, avec un taux d’alcoolémie de 0,90 mg par litre de sang, soit près de quatre fois la limite légale espagnole fixée à 0,25 mg/l. Il a reconnu les faits lors d’un jugement rapide organisé trois jours plus tard.

Le tribunal l’a condamné à 14 400 euros d’amende, à raison de 120 euros par jour sur quatre mois, ainsi qu’à huit mois de suspension de son permis de conduire, selon la presse espagnole. Aucune peine de prison n’a été prononcée.

Une procédure disciplinaire ouverte par le Real Madrid

Après cette condamnation, l’entraîneur du Real Madrid José Mourinho a confirmé l’ouverture d’une procédure disciplinaire interne contre le défenseur. Il a estimé que tout ce qu’un joueur fait en dehors du terrain « concerne toujours le Real Madrid » et peut nuire au prestige du club, tout en précisant que le joueur restait membre du groupe pendant l’enquête interne.

Dans son message, Asencio a dit regretter profondément son comportement au volant et assurer en assumer pleinement les conséquences, affirmant vouloir que cela ne se reproduise plus.