Llorente dit stop à la Roja à seulement 31 ans

L’international espagnol Marcos Llorente, sacré champion du monde avec la Roja cet été, a annoncé jeudi 3 septembre 2026 qu’il mettait un terme à sa carrière avec la sélection espagnole. Une décision surprise pour ce joueur de l’Atlético de Madrid, âgé de seulement 31 ans, qui aurait pu continuer à porter le maillot national plusieurs saisons encore.

Le milieu polyvalent, également capable d’évoluer au poste de latéral droit, a fait cette annonce dans un message publié sur ses réseaux sociaux. « Je sais que beaucoup d’entre vous ne comprendront pas cette décision, a-t-il écrit. Mais c’est un choix personnel, mûrement réfléchi et profondément ressenti. Je chéris tout ce que j’ai vécu, en particulier ces cinquante-deux derniers jours. »

Llorente a précisé que sa décision ne devait rien au résultat de la Coupe du monde 2026, achevée le 19 juillet par le sacre de l’Espagne face à l’Argentine en finale : « Que je sois allé au Mondial ou non, que nous l’ayons gagné ou non, cette décision était déjà prise. »

Titulaire en début de compétition avant de devoir composer avec la concurrence de Pedro Porro, Llorente avait notamment délivré la passe décisive lors de la victoire espagnole 1-0 face à l’Uruguay en phase de groupes. Il quitte la sélection avec 27 sélections et un titre mondial, après avoir manqué l’Euro 2024.

Un parcours international entamé en 2020

Marcos Llorente avait honoré sa première sélection le 11 novembre 2020, lors d’un match amical face aux Pays-Bas. Il referme aujourd’hui ce chapitre sur le sommet de sa carrière internationale, le sacre mondial obtenu cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

« Cela a été une fierté de représenter mon pays et de faire partie de cette histoire. Merci pour tout. Je vous embrasse tous », a conclu le joueur, qui reste engagé avec l’Atlético de Madrid pour la suite de la saison.