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Mercato : Gabriel Martinelli quitte Arsenal et rejoint Al Hilal pour une vente record

L’attaquant international brésilien Gabriel Martinelli quitte officiellement Arsenal pour s’engager avec le club saoudien d’Al Hilal ce jeudi 3 septembre 2026. Cette opération scelle le départ d’un élément offensif majeur de la Premier League vers la Saudi Pro League, marquant une nouvelle étape d’envergure dans la carrière du joueur formé au Brésil.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Football
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Mercato : Gabriel Martinelli quitte Arsenal et rejoint Al Hilal pour une vente record
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Le montant global du transfert conclu entre les dirigeants anglais et saoudiens s’élève à environ 60 millions de livres sterling, soit une somme approchant les 70 millions d’euros en incluant l’ensemble des bonus. Ce montant financier sans précédent représente la plus grosse vente réalisée par Arsenal dans toute l’histoire du club londonien.

Âgé de 25 ans, l’international auriverde a paraphé un contrat d’une durée de quatre saisons avec la formation basée à Riyad. Le bail signé entre l’attaquant brésilien et Al Hilal s’étend ainsi jusqu’au mois de juin 2030, confirmant la volonté du club saoudien d’en faire l’un des piliers offensifs de son effectif pour les prochaines années.

Arrivé chez les Gunners en juillet 2019 en provenance directe de la formation brésilienne d’Ituano, Gabriel Martinelli referme un long chapitre londonien. En sept saisons passées sous le maillot d’Arsenal, l’ailier aura accumulé un total de 278 apparitions toutes compétitions confondues et trouvé le chemin des filets à 62 reprises pour le club anglais.

Un rôle prépondérant lors de l’exercice 2025-2026

Lors de la saison 2025-2026, l’ailier brésilien figurait encore parmi les éléments les plus utilisés par le manager Mikel Arteta au sein de l’équipe première. Gabriel Martinelli a disputé 52 rencontres sous les ordres du technicien espagnol et inscrit 11 buts toutes compétitions confondues, bouclant son ultime exercice anglais avant de finaliser son arrivée à Al Hilal.

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