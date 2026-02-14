Real Madrid prend provisoirement la tête de LaLiga après sa victoire contre la Real Sociedad

Samedi, lors de la 24e journée de Liga, le Real Madrid a dominé la Real Sociedad sur le score de 4-1, une prestation marquée par l’influence décisive de Vinícius Júnior et le rendement convaincant des pistons madrilènes. Cette victoire propulse provisoirement les Merengues en tête du classement.

Samedi, lors de la 24e journée de Liga, le Real Madrid a dominé la Real Sociedad sur le score de 4-1, une prestation marquée par l’influence décisive de Vinícius Júnior et le rendement convaincant des pistons madrilènes. Cette victoire propulse provisoirement les Merengues en tête du classement.

Le match a pris un départ tonitruant : à la 5e minute, Gonzalo García ouvre la marque d’une déviation subtile, concluant un centre millimétré de Trent Alexander-Arnold. La Real Sociedad ne tarde pas à réagir et obtient un penalty que Mikel Oyarzabal transforme à la 21e minute en prenant Thibaut Courtois à contre-pied.

Le Real réagit rapidement et reprend l’avantage quelques minutes plus tard grâce à un tir de penalty bien placé par Vinícius Júnior. Avant la pause, Federico Valverde alourdit le score en logeant le ballon dans la lucarne après une remise d’Álvaro Carreras, donnant une avance plus confortable aux locaux.

Publicité

Temps forts et tournants

Après la reprise, l’intensité reste élevée et un tacle dangereux de Jon Aramburu coûte un nouveau penalty à la Real Sociedad. Vinícius transforme encore une fois avec sang-froid, signant ainsi un doublé qui scelle le résultat à 4-1. La seconde période voit la défense madrilène bien organisée autour de Courtois, repoussant les tentatives adverses.

Malgré quelques incursions et opportunités côté basque, la Real Sociedad ne parvient pas à réduire l’écart. Ce succès envoie un message fort dans la course au titre : le Real confirme sa dynamique et pointe provisoirement deux unités devant le FC Barcelone, lequel dispose toutefois d’un match en retard.