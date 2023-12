Real Madrid: « Osimhen serait une meilleure signature que Mbappé », Gianfranco Zola

En froid avec Naples et annoncé partant à la fin de la saison, Victor Osimhen pourrait filer au Real Madrid, en quête d’un grand avant-centre. Un choix qui bénéficierait aux Madrilènes selon l’entraineur italien Gianfranco Zola.

Victor Osimhen s’est forgé la réputation d’être l’un des attaquants les plus excitants d’Europe après avoir marqué 26 buts en 32 matches de championnat la saison dernière, permettant à Naples de remporter son premier titre de Serie A depuis 1990. Cette belle forme de l’ancien de Lille s’est poursuivie cette saison avec six buts en 12 matchs toutes compétitions confondues.

Annoncé partant l’été prochain en raison d’une brouille entre l’international nigérian et le club italien, le natif de Lagos pourrait filer au Real Madrid, qui cherche un avant-centre de classe mondiale pour pallier à l’absence de Karim Benzema, parti à Al Ittihad en Arabie Saoudite à l’été 2022. Une opération qui, s’il se réalise, serait un meilleur choix pour les madrilènes, selon l’entraineur italien Gianfranco Zola.

L’ancien coach de Chelsea estime que le joueur de 24 ans serait une meilleure signature pour l’actuel leader de la Liga que Kylian Mbappé et Erling Haaland, courtisés l’été dernier par la Casa Blanca.

« Il y a beaucoup de grands noms comme Mbappé, Erling Haaland, et même Osimhen, que je vois comme un ajustement parfait pour le Real Madrid. Mbappe est légèrement différent de Haaland, et je ne pense pas que Manchester City laissera partir Haaland facilement. Je pourrais choisir Mbappe, compte tenu de son talent et de sa personnalité », a déclaré Zola à Koora.com, rapporté par Football Italia.

- Publicité-

« Il a le bon profil, mais il est plus ailier qu’attaquant, donc, à mon avis, Haaland ou Osimhen seraient mieux, car ce sont des avant-centres classiques. Chaque entraîneur a sa propre vision des choses», a-t-il ajouté.

Débarqué à Naples en 2020 en provenance de Lille pour un montant de 75 millions d’euros, Victor Osimhen a signé un contrat de cinq ans avec l’écurie italienne, soit jusqu’en 2025. Le Nigérian a également été pressenti pour rejoindre la Saudi Pro League où Al-Hilal lui a proposé un contrat en or.