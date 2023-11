Real Madrid-Naples: les compositions officielles

Le Real Madrid reçoit Naples ce mercredi soir au Santiago Bernabeu, dans le cadre de la cinquième journée des phases de poule de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Le Real Madrid affronte le FC Naples ce mercredi soir (21 heures, GMT+1) au Santiago Bernabeu, à l’occasion de la cinquième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. En tête de la poule C et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Madrilènes vont tenter d’assurer leur première place au classement, contre les Partenopei qui ont besoin de victoire pour valider leur ticket pour les phases à élimination directe.

Du même Pays:

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a opté pour un 4-3-1-2 avec Bellingham en soutien de Brahim Diaz et Rodrygo en attaque. Au milieu de terrain, Ceballos remplace Modric et sera associé à Valverde et Kroos. En face, Naples compose sans son buteur Victor Osimhen, forfait. Le Cholito Simeone se retrouve avec Kvaratskhelia et Politano sur le front de l’attaque.

Les onze entrants des deux équipes:

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Alaba, Rüdiger, Ferland Mendy – Valverde, Kroos, Ceballos- Bellingham – Diaz, Rodrygo

Naples : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Simeone, Kvaratskhelia