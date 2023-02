Real Madrid: mauvaise nouvelle pour Ancelotti après la victoire contre Liverpool

Sorti sur blessure lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool (5-2) ce mardi soir en Ligue des champions, David Alaba et Rodrygo Goes pourraient manquer les prochaines échéances face à l’Atlético de Madrid, en Liga, et le Barça en Coupe du Roi.

Mardi soir, le Real Madrid a fait le bonheur des fans en allant s’imposer largement sur la pelouse de Liverpool (5-2), en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une victoire acquise grâce à des buts de Vinicius Junior (21è, 36è), Eder Militao (47è) et Karim Benzema (55è, 67è). Si les Merengue ont pris une très belle option pour les quarts de finale, ils ont également perdu deux joueurs majeurs durant la rencontre.

En effet, David Alaba et Rodrygo ont dû céder leur place avant la fin de la partie, blessés et remplacés respectivement par Nacho et Ceballos. Des pépins physiques qui pourraient faire manquer les prochaines échéances du club madrilène aux deux joueurs. En effet, selon les informations des journalistes Cortegana et Miguel Ángel Díaz, le défenseur autrichien souffre d’une élongation musculaire à l’ischio-jambier droit, tandis que le Brésilien est victime d’une surcharge musculaire au niveau du fessier gauche.

David Alaba ha sufrido un pinchazo en los isquios de la pierna derecha.



Rodrygo ha sufrido una sobrecarga en el glúteo izquierdo. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) February 21, 2023

Ainsi, la participation des deux joueurs pour le derby face à l’Atlético de Madrid à Santiago Bernabéu en Liga ce samedi, mais aussi pour la demi-finale aller de la Copa del Rey contre le Barça qui se tiendra le jeudi 2 mars prochain, est fortement menacée. Une bien mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti qui était déjà privé de plusieurs joueurs tels que Ferland Mendy ou Aurélien Tchouameni. Il faudra désormais attendre un communiqué officiel du Real Madrid pour être fixé sur les cas d’Alaba et Rodrygo.