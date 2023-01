Real Madrid: Marco Asensio a fait son choix pour son avenir

Selon les informations de Marca ce dimanche, Marco Asensio a décidé de rester au Real Madrid, malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs.

Marco Asensio va visiblement poursuivre son aventure au Real Madrid. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs, le joueur offensif a décidé de prolonger son aventure avec l’actuel deuxième du championnat espagnol. C’est en tout cas ce qu’annonce le quotidien Marca dans son édition de dimanche.

Les détails du nouveau contrat de l’international espagnol n’ont pas été dévoilés, mais Marca affirme qu’il est en passe d’accepter une diminution significative de salaire en échange de son engagement à long terme avec le club. Toujours selon cette source, l’ailier veut avoir une place importante dans le collectif madrilène et il aurait senti le vent tourner favorablement pour lui, avec sa titularisation face à l’Athletic à San Mamés, match qui était crucial les Merengues. Un signe de confiance de Carlo Ancelotti, qui a régulièrement utilisé le joueur ces derniers temps.

«Les choses sont en cours de discussion, on verra où ça va. Je suis concentré sur mon avenir et le prochain match. J’espère que tout va se concrétiser. Je veux renouveler et être à Madrid pendant longtemps, mais ce n’est pas quelque chose qui ne dépend que de moi, le plus important, c’est le sport et être heureux», déclarait récemment le principal intéressé au sujet de son avenir.

Pour rappel, des clubs comme l’AC Milan, et même le FC Barcelone seraient prêts à attirer Marco Asensio dans leur effectif. Ces derniers auront aussi des arguments solides pour le convaincre. Tout reste donc encore ouvert sur l’avenir d’Asensio, tant que sa prolongation n’a pas été officiellement annoncée par le Real Madrid.