Real Madrid: Luka Modric évoque son avenir

En conférence de presse ce lundi, à la veille du choc entre le Real Madrid et Liverpool, Luka Modric s’est confié sur son avenir en conférence de presse. Le milieu croate veut poursuivre l’aventure à Madrid, même s’il n’a pas encore parlé d’une prolongation avec le club.

A 37 ans, Luka Modric continue d’être un rouage important du dispositif de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Et, même s’il n’a plus un rôle de titulaire indiscutable en ce deuxieme moitié de saison, le milieu croate veut poursuivre l’aventure avec les Merengue. Interrogé sur son avenir en conférence de presse d’avant match ce lundi soir, alors que son contrat avec le Real prend fin en juin prochain, le Ballon d’Or 2018 assure qu’il est serein même s’il n’a pas encore discuté de la prolongation de son bail avec sa direction.

« Je n’ai pas encore parlé au club. C’est la même chose que l’année dernière à ce stade. Je suis très calme, c’est tout ce que je peux dire. C’est ennuyeux chaque fois que vous me posez la question, parce que je dis toujours la même chose : je me sens bien et je veux rester au Real Madrid. Mais je dois parler avec le club, voir ce qu’il pense et nous verrons. Je veux continuer parce que je le mérite, pas parce qu’on me le donne. On ne m’a jamais rien donné dans ma vie et ça ne va pas arriver maintenant. Quoi qu’il arrive, rien ne changera ma relation avec le Real Madrid : c’est le club de ma vie, quoi qu’il arrive« , a expliqué Modric relayé par Real France.

Quant un journaliste lui a demandé s’il pensait mérité une prolongation, Modric s’est montré clair: « Je vais faire de mon mieux, comme toujours, pour mériter de rester ici. Et c’est tout, je ne peux pas faire plus. J’ai une très bonne relation avec le club et ça ne va pas changer. Comme l’année dernière, il n’y a pas de précipitation, nous sommes encore au milieu de la saison. Il y a beaucoup de défis à relever et je me concentre sur le football ; je fais de mon mieux pour retrouver mon niveau. Nous verrons ce qui se passera«

En attendant d’être fixé sur son sort, Luka Modric devra aider le Real Madrid à aller une nouvelle fois au bout en Ligue des champions. Et ça commence par ce huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool, dont le coup d’envoi est prévu ce mardi soir (21h, GMT+1) à Anfield.