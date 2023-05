Real Madrid: Luka Modric encense Camavinga, Vinicius et Rodrygo

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce mardi, le maître à jouer du Real Madrid Luka Madrid, a fait les éloges de ses jeunes coéquipiers, Eduardo Camavinga, Vinicius Jr et Rodrygo.

Lors de la traditionnelle conférence de presse avant de retrouver Manchester City pour le compte des demi-finales retour de la Ligue des Champions, mercredi, Luka Modric a été interrogé sur les jeunes qui sont en train de prendre le pouvoir au Real Madrid. Le maître à jouer croate s’est d’abord exprimé sur le niveau de Camavinga. Grâce à sa polyvalence, le milieu de terrain français a convaincu tout le monde à Madrid, et est même titulaire au poste de latéral gauche ces derniers mois.

« Je le vois bien. Il s’entraînera aujourd’hui (mardi). Depuis son arrivée, il a beaucoup progressé et il a démontré cette saison qu’il peut aussi très bien jouer latéral même s’il n’aime pas ça ! Mais c’est un garçon qui jouera bien, où qu’il joue. C’est un joueur clé pour nous, pour son football et sa personnalité sur le terrain. Je me réjouis pour lui et il peut encore progresser« , a confié le Ballon d’Or 2018, au sujet de l’ ancien rennais, relayé par Real France.

Luka Modric a ensuite évoqué le cas des deux prodiges brésiliens en attaque, Vinicius Jr et Rodrygo. Le premier est sans doute le meilleur joueur du Real Madrid cette saison, et s’impose également sur la scène européenne. Son talent est désormais reconnu et plébiscité par tous. En ce qui concerne le second, il a également prouvé par sa maturité, qu’il pouvait être un titulaire crédible sur le côté droit de l’attaque madrilène.

« Oui, complètement. Ils ont démontré l’année dernière qu’ils pouvaient faire la différence mais je dis toujours que le plus important, c’est l’équipe. Si nous sommes unis et qu’on se bat les uns pour les autres, alors tu brilleras un jour et un autre jour ce sera un autre joueur. C’est ça la clé. L’unité entre les jeunes et nous, les vieux (rires)« , a expliqué le capitaine de la Croatie.

