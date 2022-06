Real Madrid: l’excellent hommage de Cristiano à Marcelo

Larmes aux yeux, l’international Brésilien Marcelo, a officiellement fait ses adieux à Real Madrid ce lundi, après plus d’une douzaine d’années de bons et loyaux services. A l’instar de Ramos qui a rendu un émouvant hommage au désormais ancien arrière latéral gauche de la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo, a témoigné tout son amour au joueur le plus titré de la Maison Blanche.

Depuis ses adieux officiels à Real Madrid, les messages fusent de partout pour rendre un hommage mérité au crack Brésilien âgé de 34 ans. Parmi ses nombreux messages, figure celui du quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, ancien coéquipier de Marcelo au Real.

«Plus qu’un coéquipier, un frère que le football m’a donné. Sur et en dehors du terrain, l’une des plus grandes stars avec qui j’ai eu le plaisir de partager un vestiaire. Va avec tout dans cette nouvelle aventure, Marcelo», a écrit CR7 sur les médias sociaux.

Agé de 34 ans, Marcelo Vieira da Silva Júnior, est couronné de 25 titres avec le Real Madrid. Ce qui fait de lui le joueur le plus titré de l’histoire.

Avant Cristiano, l’actuel défenseur du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, a adressé quelques d’hommages à son ancien coéquipier avec qui, il a partagé les meilleurs moments au Real.

« Chers amis, aujourd’hui est une journée pleine d’émotions. Aujourd’hui est un jour de gratitude. C’est un jour spécial. Aujourd’hui, nous rendons hommage à notre capitaine, qui est devenu un homme du club et qui est l’une de nos grandes légendes. Il est le joueur le plus titré du Real Madrid. Cher Marcelo, tu as réalisé tous tes rêves depuis que tu es enfant”, a écrit l’espagnol.