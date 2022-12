Real Madrid: les premiers mots d’Endrick

Le Real Madrid a officialisé ce jeudi, la venue d’Endrick en 2024. Dans la foulée, le prodige de Palmeiras a livré ses premières impressions pour Marca.

Après des mois de négociations, le Real Madrid a touché au but avec Endrick. Ce jeudi, le club a officialisé la signature de la pépite de Palmeiras, qui rejoindra la capitale espagnole en 2024 au moment de ses 18 ans. Dans la foulée de cette annonce, celui qui a coûté 70 millions d’euros (avec bonus) aux Merengue a livré ses premières impressions pour Marca.

«Je remercie Palmeiras, champion des Amériques et du monde et, pour toujours, le club de mon cœur, de m’avoir donné tout ce dont j’ai besoin pour devenir qui je suis aujourd’hui, m’aidant à réaliser mes rêves et respectant les souhaits et ceux de ma famille. Jusqu’à ce que je rejoigne le Real Madrid, je continuerai à me consacrer comme je me suis toujours consacré à pouvoir offrir encore plus à Palmeiras sur le terrain : plus de buts, plus de victoires, plus de titres et encore plus de joie pour nos fans», a déclaré le jeune attaquant de 16 ans.

De son côté, la présidente de Palmeiras, Leila Pereira, a déclaré: «nous avons conclu la plus grande négociation de l’histoire du football brésilien. La proposition du Real Madrid est compatible avec l’énorme talent de Hendrick et correspond aux objectifs sportifs et économiques que nous nous sommes fixés depuis le début des négociations». En attendant de jouer pour le Real Madrid, Endrick va donc continuer à faire le bonheur des supporters de Palmeraies pendant un temps encore.