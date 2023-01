Real Madrid: les coupables de la défaite contre le Barça désignés

Au lendemain de la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone (1-3) en Supercoupe d’Espagne, la presse madrilène a désigné les coupables de ce fiasco. Plusieurs cadres de l’équipe ont été visés.

Le Real Madrid s’est incliné en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (1-3) ce dimanche soir en Arabie Saoudite. Au-delà de la défaite, les Madrilènes ont été totalement dépassés durant tout le match, ne proposant rien comme jeu. Un constat amer fait par la presse madrilène, qui a désigné les coupables de ce cuisant échec. « Que ton gardien soit encore le meilleur joueur en dit long sur l’équipe », lançait l’ancien joueur du club et aujourd’hui consultant Predrag Mijatović sur la Cadena SER après la rencontre.

Parmi les joueurs visés, Eduardo Camavinga, titularisé pour ce 251è clasico, a été le plus accablé. « Désordonné dans le jeu, que ce soit en défense comme en attaque. Intense au pressing, mais trop précipité et maladroit à la distribution. Un poids pour l’équipe quand il fallait relancer. Encore une fois pointé du doigt par Ancelotti et sorti à la pause », a écrit Marca, qui pointe du doigt également le match horrible de Rüdiger. Même des joueurs généralement protégés comme Kroos et Vinicius Junior se sont fait tacler. Luka Modric, lui, est présenté comme « cuit physiquement ».

AS, l’autre grand média de la ville, s’en est pris à Dani Carvajal « Complètement dépassé en première période, avec beaucoup de problèmes pour courir derrière Balde et coupable sur les deux buts ». Vinicius Jr en a eu également pour son grade. « Très peu de choses montrées par le Brésilien, qui n’est toujours pas en forme et s’embourbe dans des discussions avec les arbitres et les adversaires. Il devrait jouer plus simple et miser sur sa vitesse », lance le média sur l’international Auriverde. Pour finir, « Ce n’était pas son jour » a simplement écrit AS sur Karim Benzema.