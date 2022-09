Real Madrid-Leipzig: le coup de gueule de Thibaut Courtois, malgré la victoire

Au micro de Movistar ce mercredi soir, après la victoire du Real Madrid contre Leipzig en Ligue des champions, Thibaut Courtois s’est montré agacé par l’état de la pelouse du Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid a battu Leipzig (2-0) ce mercredi, pour son premier match de la saison en C1 au Santiago Bernabeu. Bousculés lors de la première période, les hommes de Carlo Ancelotti vont plier la rencontre en fin de deuxième période. Valverde (80è), sur une passe de Vinicius, et Marco Asensio (91è) donnaient la victoire à la Maison Blanche. Malgré ce succès, le portier Merengue Thibaut Courtois s’est montré agacé après la rencontre. En cause, l’état désastreux de la pelouse du Santiago Bernabeu.

«Leipzig est une bonne équipe et cela nous a coûté cher aujourd’hui. La première mi-temps n’a pas été bonne, l’état du terrain ne nous aide pas à jouer notre football. L’entraîneur a changé les choses à la mi-temps, nous n’avons pas créé beaucoup de danger et nous avons marqué. Il est important de gagner ces matchs et maintenant, en remportant le double duel contre le Shakhtar, on peut déjà se qualifier», a-t-il déclaré sur Movistar.

Et le Belge n’est pas le seul à s’inquiéter de l’état de la pelouse de l’enceinte du Real. La presse espagnole a également tiré la sonnette d’alarme. Après le match contre Leipzig, le directeur des relations institutionnelles du club, Emilio Butragueño, a expliqué le mauvais état de l’air du jeu du Santiago Bernabeu. « Le gazon qui a été posé vient d’Estrémadure, où les températures étaient très élevées et il a été difficile pour lui de s’acclimater. Mais dans les prochaines semaines, la situation va s’améliorer« , a-t-il assuré.