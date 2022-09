Real Madrid: le verdict est tombé pour Karim Benzema

Blessé contre le Celtic en Ligue des champions, Karim Benzema souffre “d’une blessure au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps” à la cuisse droite, informe un communiqué du Real Madrid ce mercredi. La durée de son indisponibilité n’a pas été précisée, mais selon Marca il devrait manquer plusieurs semaines de compétitions.

Le Real Madrid, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions, a débuté la défense de son titre ce mardi sur la pelouse du Celtic Glasgow. Si les Merengues ont remporté la victoire sur le score de 3-0, notamment grâce à un énorme Eden Hazard, ils ont aussi perdu leur meilleur joueur Karim Benzema sur blessure lors de la première mi-temps. Au lendemain de ce match, le « Nueve » à passer des tests au centre médial de la Casa Blanca et les résultats ont été communiqué par le club espagnol via un communiqué.

« Après les tests effectués sur notre joueur Karim Benzema par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite. En attente d’évolution« , indique la publication des Merengues sur leur site officiel. On note que la durée d’indisponibilité du français n’a pas été précisée.

Parte médico de Benzema.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 7, 2022

Mais selon Marca, Benzema devrait manquer plusieurs rencontres notamment la réception de Majorque ce week-end en Liga, celle de Leipzig la semaine prochaine en Ligue des champions et le derby contre l’Atlético le week-end suivant. Il devrait aussi faire l’impasse sur le rassemblement de l’équipe de France, à l’occasion de la Ligue des Nations, à la fin de ce mois de septembre.

Un gros coup dur pour le Real Madrid qui devra trouver les armes pour ne pas sombrer en l’absence de son meilleur buteur. Étincelant contre le Celtic, avec un but et une passe décisive, Eden Hazard devrait être aligné en faux 9 à la place de Benzema lors des prochaines rencontres du Real. Les options Rodrygo et Mariano Diaz sont également à la disposition de Carlo Ancelotti pour palier à absence du meilleur joueur d’Europe.