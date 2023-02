Real Madrid: le verdict est tombé pour Alaba et Rodrygo

Blessés mardi lors de la victoire du Real Madrid face à Liverpool en Ligue des champions (5-2), David Alaba et Rodygo sont fixés sur la nature de leur mal. Les deux joueurs sont forfaits pour le derby ce dimanche.

David Alaba et Rodrygo ont dû céder leur place avant la fin du match contre Liverpool (victoire 5-2) mardi dernier en Ligue des champions. Les deux joueurs ont été blessés et remplacés respectivement par Nacho et Ceballos. Ce jeudi, le Real Madrid a communiqué sur l’état de santé de ses deux cadres. L’Autrichien souffre d’une « lésion musculaire au tendon de la cuisse droite » et le brésilien d’une « lésion au muscle piriforme droit », a annoncé le club merengue sur son site officiel.

Parte médico de Alaba. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 23, 2023

Le champion d’Espagne en titre n’a pas précisé la durée d’absence des deux concernés, mais selon la presse espagnole, Alaba pourrait manquer un mois de compétition, tandis que Rodrygo devrait être éloigné des pelouses pendant une dizaine de jours. C’est un très gros coup dur pour Carlo Ancelotti qui perd deux éléments essentiels juste avant une période compliquée sur le plan du calendrier.

Parte médico de Rodrygo.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 23, 2023

David Alba et Rodrygo sont d’ores et déjà forfaits pour le derby contre l’Atletico MAdrid ce dimanche, comptant pour la 23è journée du championnat espagnol. Ils pourraient également rater la demi-finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone le 2 mars et, dans le cas d’Alaba, le match retour contre Liverpool le 15 mars.

En revanche, Carlo Ancelotti a tout de même récupéré un joueur majeur. Absent lors de la victoire contre les Reds, à cause d’une grippe, Aurélien Tchouameni a effectué normalement l’entraînement de ce jeudi.