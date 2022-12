Real Madrid: le PSG fonce sur Marco Asensio

Selon les informations du quotidien Sport, le PSG a lancé sa machine pour s’attacher les services de Marco Asensio, en fin de contrat avec le Real Madrid, à la fin de la saison.

En délicatesse avec le géant madrilène pour son temps de jeu, Marco Asensio devrait vraisemblablement quitter le Real Madrid à la fin de la saison. L’attaquant, en fin de contrat en juin prochain, n’a jusqu’ici pas prolongé avec la Casa Blanca. Les deux parties avaient pourtant tenté de parvenir à un accord au terme de plusieurs mois de négociations…en vain. Consciente de la situation de son joueur, la direction madrilène avait même placé l’Espagnol sur la liste des transferts l’été dernier. Mais personne ne s’était manifestée, repoussée par les 50 millions d’euros exigés par Florentino Pérez.

Et alors que dans six mois, Asensio serait officiellement un joueur libre, des cadors sur le vieux continent sont déjà en embuscade sur le cas du madrilène. Arsenal et le FC Barcelone suivent déjà de près la situation de l’ailier droit. Mais pas seulement, puisque le PSG a également des vues sur le natif de Palma.

Selon Sport, le club parisien est entré dans la course à sa signature. L’écurie française verrait en lui l’opportunité de se renforcer à moindres frais. C’est Luis Campos en personne qui en a fait la demande, voyant en Asensio un élément capable de jouer sur le côté et dans l’axe en faux numéro neuf. Cette saison, Asensio a signé 3 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues.