Real Madrid: le groupe pour le derby contre l’Atletico, avec plusieurs absents

Le Real Madrid reçoit l’Atletico ce samedi (18h30, GMT+1), pour le choc de la 23è journée de Liga. Découvrez le groupe de Carlo Ancelotti pour l’occasion.

Après sa magnifique remontada contre Liverpool (victoire 5-2) mardi dernier en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Real Madrid va disputer un autre choc ce weekend. Les Merengue reçoivent en effet le rival voisin l’Atletico Madrid, dans un derby qui sera décisif pour les deux équipes pour la suite de la saison en championnat. Avec huit points de retard sur le leader, le FC Barcelone, la Casa Blanca est obligée de décrocher la victoire pour conserver un mince espoir de titre.

« Nous allons bien, blessures mises à part. Elles sont prévisibles avec le calendrier que nous avons. L’équipe s’est améliorée physiquement : Kroos, Modric, Ceballos… Dans l’ensemble général, nous sommes bien meilleurs. Maintenant, nous n’avons plus de problèmes pour jouer avec intensité », a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse ce jour, pour annoncer que ses poulains seront à leur maximum pour ce choc.

Et pour tenter de prendre les trois points devant le public du Santiago Bernabeu, le technicien italien a convoqué un groupe de 22 joueurs. Absent lors du déplacement à Anfield, à cause d’une grippe, le milieu français Aurélien Tchouameni effectue son grand retour. En revanche, trois cadres manquent à l’appel, notamment David Alaba et Rodrygo, tous deux blessés contre Liverpool, mais aussi Ferland Mendy toujours à l’infirmerie.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López

Défenseurs : Carvajal, Militão, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas, Rüdiger

Milieux : Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano, Álvaro