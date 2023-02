Real Madrid: le groupe pour le déplacement à Majorque, sans Benzema

Découvrez le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour le déplacement du Real Madrid à Majorque dimanche, à l’occasion de la 20è journée de Liga.

Après avoir retrouvé des couleurs contre Valence (victoire 2-0) jeudi dernier, lors d’un match en retard, le Real Madrid va effectuer un déplacement sur la pelouse de Majorque ce dimanche (14h, GMT+1), pour le compte de la 20è journée du championnat espagnol. En cas de victoire, les Merengue reviendraient provisoirement à 2 points du leader, le FC Barcelone qui aura fort à faire face à Séville.

Et pour arriver à décrocher ce succès crucial, l’entraîneur Carlo Ancelotti a sa petite idée. « C’est une équipe qui aime les contre-attaques, elle défend très bien. Ils sont solides. La bonne gestion du ballon sera un élément clé », a lancé le technicien italien en conférence de presse ce samedi, avant d’ajouter: “Demain, la meilleure équipe jouera, car le match le plus important est celui de demain. »

Pour ce duel, Ancelotti devra toutefois faire sans plusieurs joueurs. Blessé lors de la dernière sortie de son équipe, Karim Benzema est absent. Tout comme Eder Militao, Lucas Vasquez et Ferland Mendy (out pour au moins deux mois). Eden Hazard ne figure pas non plus sur la liste, à cause d’un problème physique. Pour le reste, c’est du classique, avec les hommes en forme du moment, Dani Ceballos et Eduardo Camavinga. À noter également le retour de David Alaba dans le groupe.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis Lopez

Défenseurs : Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger

Milieux : Kroos Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos

Attaquants : Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano