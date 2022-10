Real Madrid: le groupe pour la réception d’Osasuna, avec Benzema

Le Real Madrid reçoit Osasuna ce dimanche à 20h (GMT+1), pour le compte de la septième journée du championnat espagnol. Découvrez la liste des joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour l’occasion.

Après deux semaines de pause, dues à la trêve internationale de septembre, le Real Madrid est de retour aux affaires en Liga ce dimanche. Les Merengues vont tenter de poursuivre leur incroyable série de six victoires consécutives en championnat, contre Osasuna au Santiago Bernabeu. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti qui a perdu Modric, touché à la hanche, va pouvoir compter sur Karim Benzema de retour de blessure.

« Benzema va très bien, il commencera le match demain. Sa condition physique est très bonne. Je le vois très bien. Il va jouer« , a d’ailleurs annoncé le technicien italien ce samedi en conférence de presse. Pour le reste du groupe, c’est du classique, avec les jeunes talents notamment Vinicius Jr, Federico Valverde, Rodrygo ou encore Aurélien Tchouameni. Les cadres plus expérimentés comme Toni Kroos ou Dani Carvajal seront également de la partie.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens: Courtois, Lunin, Cañizares.

Défenseurs: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger et F. Mendy.

Milieux: Kroos, Camavinga, Valverde, Tchouameni et D. Ceballos.

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.