Real Madrid: le groupe pour affronter le Barça en Coupe du Roi

Le Real Madrid a dévoilé ce mercredi après-midi son groupe de joueurs convoqués pour affronter le Barça en demi-finale aller de la Coupe du Roi, demain.

Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone ce jeudi soir (21h, GMT+1) au Santiago Bernabeu, à l’occasion des demi-finales aller de la Coupe du Roi. Battus par le rival catalan (3-1) en finale de la Supercoupe d’Espagne, il y a quelques semaines, les Merengues ont une revanche à prendre. Et pour tenter de décrocher la victoire et prendre une option sur la qualification en finale, Carlo Ancelotti pourra compter sur un groupe au quasi-complet.

Seuls Ferland Mendy et David Alaba, tous les deux blessés, sont absents. En revanche, l’homme en forme de la Casa Blanca, Vinicius Jr, est bel et bien présent. D’ailleurs, interrogé en conférence de presse sur une possible dépendance du Real au jeune prodige brésilien, Ancelotti a été clair : “C’est un aspect positif. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, qui fait parfois tourner les matchs en notre faveur. C’est normal d’être dépendant de lui.” Vini devra donc montrer une nouvelle fois la voie aux seins.

A noter également le retour dans le groupe de Rodrygo. Blessé et annoncé absent pour plusieurs semaines, le brésilien s’est remis plus vite que prévu. Pour le reste c’est du classique, avec les cadres habituels tels que Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde, ou encore Eduardo Camavinga. Le jeune de la Castilla, Álvaro Rodríguez, buteur le weekend dernier contre l’Atletico, a aussi été appelé.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López

Défenseurs : Carvajal, Militão, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas, Rüdiger

Milieux : Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano, Álvaro