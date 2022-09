Real Madrid: le groupe pour affronter l’Atletico, sans Karim Benzema

Le Real Madrid a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour affronter l’Atletico, ce dimanche à 20h (GMT+1), lors de la 6è journée de Liga. Blessé, Karim Benzema est absent.

La 6è journée de Liga, va offrir ce dimanche, un choc explosif entre le Real Madrid et l’Atletico. Un derby madrilène qui s’annonce chaud bouillant entre deux équipes dans une dynamique opposée. Les Colchoneros connaissent un début de saison compliqué, avec une 7e place dans le championnat et s’est s’incliné mardi dernier sur le terrain du Bayer Leverkusen (0-2) en Ligue des champions. De son côté, le Real est Leader de la Liga avec 5 victoires en 5 matchs et reste sur une série de 8 succès consécutifs toutes compétitions confondues.

A la veille de cette rencontre, l’entraîneur Merengue, Carlo Ancelotti a dévoilé le groupe de joueurs qu’il a retenu pour l’occasion. Blessé depuis plusieurs jours, Karim Benzema est absent. “Il a commencé le travail individuel et il sera de retour après la trêve« , a annoncé Ancelotti en conférence de presse. Par contre, Eder Militao est de retour avec dans le groupe et pourrait même débuter la rencontre, comme l’a laissé entendre son entraîneur: « Il est prêt pour jouer. Il pourrait jouer demain mais j’en ai encore le doute. Il faut bien y réfléchir.«

Vinicius Jr, qui défraie actuellement la chronique en Espagne pour avoir été victime de racisme, est également convoqué. Interrogé sur l’état d’esprit de son joueur, Ancelotti répond: « Je veux dire que je ne vois pas cette forme de racisme en Espagne, mais je m’en tiens au communiqué du club et à celui de Vinicius. Lui, il va bien. Il a envie de jouer le match.«

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López.

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, F. Mendy

Milieux : Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, D. Ceballos.

Attaquants : Hazard, Asensio, Vini Jr., Rodrygo, Mariano.