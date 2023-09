Real Madrid: le groupe face à l’Atletico avec Vinicius Junior

-Publicité-

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la réception de l’Atletico ce dimanche en Liga. Vinicius Junior fait partie du groupe.

C’est le choc de la sixième journée de Liga. Le Real Madrid affronte l’Atletico ce dimanche au Santiago Bernabeu. Un duel décisif pour les Madrilènes dans la course au titre. Deuxièmes au classement avec 15 points, à une longueur du leader Gerone (16 points), et devant le Barça (13 points) qui reçoit ce samedi le Celta Vigo, les Merengues doivent éviter la défaite pour ne pas dégringoler au classement. Un gros défi pour l’entraineur Carlo Ancelotti qui vient de communiquer sa liste des joueurs retenus pour ce derby madrilène.

Victime d’une blessure aux ischios de la jambe droite le 25 août lors du déplacement du Real Madrid chez le Celta Vigo (1-0), Vinicius Junior fait partie du groupe. Le Brésilien dont on annonce la reprise pas avant octobre prochain, est convoqué par le technicien italien. « Sa blessure est oubliée, a-t-il expliqué ce samedi midi en conférence de presse. On verra demain quel rôle il aura pendant le match. En tout cas, il y a zéro risque (à le faire jouer). Il lui manque juste un peu de condition physique mais c’est normal. » Absent à l’entrainement du vendredi, Jude Bellingham est également présent. « II s’est reposé et il a bien récupéré», a assuré Ancelotti.

- Publicité-

Par contre, pas de Dani Carvajal, absent mercredi dernier face à l’Union Berlin (1-0) en Ligue des champions. Victime d’une lésion musculaire, le latéral droit espagnol ne devrait d’ailleurs pas rejouer avant le 3 octobre prochain, lors du match face à Naples en C1, selon les informations de l’agence de presse espagnoles ‘EFE’ et ‘Marca’. Pour rappel, le match Real Madrid-Atletico est prévu ce dimanche au Santiago Bernabeu à partir de 20 heures (GMT+1).

Le groupe du Real Madrid:

Articles similaires