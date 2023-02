Real Madrid: le groupe face à Elche avec plusieurs absents

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour la réception d’Elche ce mercredi, en Liga. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

Le Real Madrid affronte Elche ce mercredi au Santiago Bernabeu. Un match comptant pour la rencontre en retard de la 21è journée de Liga. Distancés de onze points par le Barça en tête du classement, les Madrilènes vont tenter de s’offrir la victoire pour réduire l’écart avec le leader du championnat, confortablement installé sur son trône.

Une mission à la portée des Merengue qui reviennent d’une expédition au Maroc où ils ont remporté le Mondial des clubs, le 100è trophée de l’histoire du club espagnol. Et malgré leur santé fragile en championnat, une seule victoire lors des trois dernières sorties, les géants madrilènes n’en restent pas moins favoris face à la lanterne rouge.

Pour ce match, la Casa Blanca va se passer de plusieurs joueurs cadres. Thibaut Courtois, Ferland Mendy et Eden Hazard sont tous les trois bloqués à l’infirmerie. L’entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, devra également composer sans Toni Kroos (malade comme il l’a annoncé en conférence de presse) et Vinicius Junior, qui est suspendu à cause d’une accumulation de cartons jaunes.

A part ces absents, tous les autres cadres du vestiaire sont bien présents sur la liste notamment le capitaine Karim Benzema, tuteur face à Al Hilal, le weekend dernier. Les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont aussi appelés tout comme Federico Valverde, auteur d’un doublé contre les Saoudiens.

Le groupe du Real Madrid face à Elche:

Gardiens : Lunin, Luis López, Cañizares

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V, Rüdiger.

Milieux : Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, D. Ceballos, Arribas.

Attaquants : Benzema, Asensio, Rodrygo, Mariano